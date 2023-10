Hunderte demonstrieren gegen Querdenker und Reichsbürger

Dresden.

Hunderte Menschen haben am Sonnabend in Dresden gegen eine Versammlung der "Querdenken"-Szene demonstriert, die auch von sogenannten Reichsbürgern und den rechtsextremen Freien Sachsen unterstützt wurde. "Wir sind zufrieden mit der Resonanz", sagte ein Sprecher des Bündnisses "Herz statt Hetze". Er sprach von 600 bis 800 Menschen, die dem Aufruf zur Gegendemonstration gefolgt seien. Sie waren vom Gelände der Universität zum Theaterplatz in Hör- und Sichtweite der Kundgebung gezogen. Auf Plakaten sprachen sie sich gegen Faschismus und für Toleranz aus.