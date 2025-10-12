Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Mitteldeutsche Marathon fand zum 22. Mal statt.
Der Mitteldeutsche Marathon fand zum 22. Mal statt. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Der Mitteldeutsche Marathon fand zum 22. Mal statt.
Der Mitteldeutsche Marathon fand zum 22. Mal statt. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Hunderte Läufer beim Marathon von Leipzig nach Halle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 100 Jahren gibt es den Marathon, der die beiden Nachbarstädte über die Landesgrenze hinweg verbindet. Angemeldet waren mehr als 500 Sportler.

Leipzig/Halle.

Bei der 100-jährigen Jubiläumsausgabe des Mitteldeutschen Marathons sind Hunderte Menschen von Leipzig nach Halle gelaufen. Als Erster kam laut Angaben der Veranstalter der Berliner Cornelius Rossbach nach 2:35:07 Stunden über die Ziellinie am Marktplatz in Halle. Bei den Frauen gewann Jennifer Hönnicke mit 3:00:14 Stunden. 

Für den Lauf hatten sich laut Starterliste mehr als 500 Sportler angemeldet. Der Startschuss fiel um 9 Uhr am Elsterflutbecken in Leipzig. Die Strecke führte teilweise entlang der Weißen Elster. Neben den vollen gut 42 Kilometern konnten sich die Sportler unter anderem auch bei einem Halbmarathon, einem Staffellauf oder über 10 Kilometer messen. 

Der Lauf zwischen Leipzig und Halle fand laut Angaben der Veranstalter erstmals 1925 statt. Damals wurden auf der Strecke die ersten Deutschen Meisterschaften im Marathon ausgetragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
20:40 Uhr
2 min.
Ugander Kiplimo gewinnt Chicago-Marathon
Jacob Kiplimo (M) aus Uganda hat den Chicago-Marathon gewonnen.
Jacob Kiplimo ist beim Marathon in Chicago lange auf Weltrekord-Kurs. Doch auf den letzten Kilometern gehen dem Läufer aus Uganda die Kräfte aus. Beeindruckend ist seine Zeit dennoch.
08.10.2025
2 min.
Verspätete Urlaubsflüge in Leipzig/Halle und Dresden
An den ostdeutschen Flughäfen sind am Mittwoch zahlreiche Maschinen mit Verspätung gestartet (Archivbild)
Urlaubsstart mit Verzögerung: Zahlreiche Flieger in Leipzig/Halle und Dresden hoben erst später ab. Welche Ziele betroffen waren und warum es trotzdem keinen Ferien-Stress gibt.
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
Mehr Artikel