Hunderte Mitarbeiter bald arbeitslos: Insolvente Matratzen-Kette MFO schließt auch in Sachsen ihre Filialen

Fast 100 Jahre lang drehte sich bei der Matratzen Direct AG alles ums Bett. Über die Kette MFO Matratzen war sie deutschlandweit vertreten. Damit ist in absehbarer Zeit Schluss.

Chemnitz/Köln. Der Slogan von MFO Matratzen lautet „Günstig besser schlafen“ – doch nach dieser Nachricht dürften die rund 300 Mitarbeiter schlaflose Nächte haben. Die insolvente Matratzen Direct AG konnte keinen Investor finden. Hunderte Angestellte verlieren ihren Job.

Das Unternehmen mit Sitz in Köln betreibt unter der Marke MFO derzeit noch 97 Filialen bundesweit, verkauft neben Matratzen auch Lattenroste und Bettwaren. In Sachsen finden sich u.a. zwei Standorte in Chemnitz sowie Filialen in Marienberg, Freiberg, Werdau, Plauen, Leipzig und Dresden. Jedoch nicht mehr lange, wie unter anderem die „Bild“ berichtet.

Bereits am 31. März dieses Jahres stellte die Matratzen Direct AG beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie, führte den laufenden Betrieb fort. Schon damals wurde das Filialnetz ausgedünnt – von ursprünglich 124 auf noch 97.

Obwohl das Unternehmen „44 potenzielle Interessenten angesprochen“ hatte, blieb die Investorensuche letztlich erfolglos, auch der letzte verbliebene Interessent habe sich „gegen einen Erwerb entschieden“, so die Kölner Firma. Laut Matratzen Direct AG war eine „dauerhaft rentable Fortführung“ ohne einen Investor nicht möglich.

Schon im Jahr 2017 musste das Unternehmen – immerhin einer der größten deutschen Matratzenhändler – laut der „WirtschaftsWoche“ Insolvenz anmelden, durchlief ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Knapp 80 Filialen mussten damals schließen, doch MFO konnte weitermachen. Zum 31. Dezember 2023 dann wies die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von über 29 Millionen Euro auf, war damit laut Geschäftsbericht „bilanziell überschuldet“.

Seitdem besserte sich die Lage nicht, die anhaltende Konsumflaute dürfte zuletzt noch für eine Verschärfung gesorgt haben. Nun folgt zum Jahresende das endgültige Aus der fast 100 Jahre alten Firma. Gegründet wurde sie 1929 in Köln als Bettina Federkernwerk, später dann in Bettina Matratzenfabrik GmbH umbenannt.

Der Abverkauf hat begonnen, bis spätestens zum 31. Dezember bleiben sowohl die verbliebenen Filialen geöffnet und als auch der Web-Shop online. (phy)