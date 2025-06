Hunderte tanzen in Chemnitz für einen Weltrekordversuch

In der Kulturhauptstadt wurde die Innenstadt zum Ballettstudio umfunktioniert. Mit der größten Ballettklasse der Welt hat es nicht ganz geklappt. Trotzdem sind die Organisatoren zufrieden.

Chemnitz.

In der Kulturhauptstadt Chemnitz haben sich hunderte Menschen für einen Guinness-Weltrekordversuch in der Innenstadt zum Tanzen versammelt. "Die Stimmung war genial, die Leute inspiriert", sagte Festival- und Ballettdirektorin Sabrina Sadowska. Ziel war es, die größte und am längsten tanzende Ballettklasse der Welt auf die Straße bringen - das war allerdings nur teilweise erfolgreich. Es kamen rund 1.050 Menschen, um gemeinsam unter freiem Himmel zu tanzen. Um den aktuellen Weltrekord zu brechen, hätte es laut Sadowska 1.600 Menschen gebraucht. Getanzt wurde allerdings 47 Minuten lang. Damit habe man den bisherigen Rekord gebrochen, so Sadowska. Die Bestätigung durch Guinness World Records liegt den Angaben zufolge vor.