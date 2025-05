Hunderte Veranstaltungen in Jahr der jüdischen Kultur 2026

Jüdisches Leben gibt es seit dem Mittelalter in Sachsen. Ein Themenjahr soll diese Kultur würdigen - aber auch auf jüdische Perspektiven der Gegenwart aufmerksam machen und Austausch fördern.

Dresden.

Für das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026 sind bereits mehrere Hundert Veranstaltungen und Projekte im gesamten Land in Vorbereitung. Mit Mark Dainow konnte nun der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland als Co-Vorsitzender für das Kuratorium gewonnen werden, das die Umsetzung begleitet, teilte das Kulturministerium in Dresden mit. Er wurde zum Nachfolger von Nora Goldenbogen (1949-2024) gewählt.