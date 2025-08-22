Hungerstreik in Dresden: Hamza A. aus Abschiebehaft freigelassen

Der Fall des ausreisepflichtigen Kurden Hamza A. wird neu aufgerollt. Das Bamf muss nun Unterlagen prüfen. Solange kommt der Mann auf freien Fuß.

Dresden. Wochenlang protestierte der Kurde Hamza A. in Dresden mittels Hungerstreik gegen seine Abschiebehaft – nun wurde er aus dieser entlassen.

Das teilte die Landesdirektion Sachsen am frühen Freitagnachmittag mit. Demnach hatte das Verwaltungsgericht Leipzig entschieden, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erneut über den Asylantrag von A. entscheiden muss.

Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass neu vorgelegte Unterlagen zu prüfen seien. Solange nicht absehbar sei, wie lange die Prüfung durch das Bamf dauere, gebiete es das Rechtsstaatsprinzip, die Abschiebehaft auszusetzen.

Hamza A. wurde darum am Freitag aus der Haft entlassen. Jedoch: Sollte das Bamf erneut entscheiden, dass A. kein Schutzstatus zusteht, muss er Deutschland erneut verlassen. „Es wäre dann erneut Aufgabe der sächsischen Behörden, diese gegebenenfalls durchzusetzen“, heißt es abschließend.

Franziska Schubert, Sprecherin für Asyl und Migration der Grünen-Fraktion im Dresdner Landtag, bezeichnete die Freilassung in einer Pressenotiz als gute Nachricht. „Ich wünsche Hamza A., dass er sich gut von der Haft und dem Hungerstreik erholt.“

Den Umgang mit A. bezeichnete sie als „unwürdig“, sie erwarte diesbezüglich von Innenminister Armin Schuster (CDU) umfassende Aufklärung.

Asylantrag 2019 gestellt

A. hatte 2019 in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Wegen seiner Herkunft und seines demokratischen Engagements für die Rechte von Kurden in der Türkei sieht er sich politisch verfolgt. Nach seinen Angaben wurde er wiederholt festgenommen, saß in der Türkei zweimal im Gefängnis.

Als er auf Bewährung freigelassen wurde, setzte er sich in die Bundesrepublik ab. Dort bekam er eine Arbeitserlaubnis, arbeite in Nordrhein-Westfalen in einem Döner-Imbiss. Seit dem 17. Juni 2025 befand sich A. in Abschiebehaft in Dresden. (phy)