Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Hutzenstube, Weihnachts-Party, Winzerdorf: Diese Advents-Attraktionen dürfen Sie nicht verpassen!

So sieht’s im Komturhof aus.
So sieht’s im Komturhof aus. Bild: Ellen Liebner
Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent.
Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Entlang der Elsteraue Weihnachtsmeile.
Entlang der Elsteraue Weihnachtsmeile. Bild: Ellen Liebner
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk.
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk. Bild: Ralph Köhler/propicture
Hans Lichtenberger (links) und Tom Schönfelder zeigen Besuchern der Handwerkerschau des Olbernhauer Weihnachtsmarktes das Schnitzen.
Hans Lichtenberger (links) und Tom Schönfelder zeigen Besuchern der Handwerkerschau des Olbernhauer Weihnachtsmarktes das Schnitzen. Bild: Kristian Hahn
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da.
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da. Bild: Toni Söll
Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Anger in Altkötzschenbroda ist sehr beliebt.
Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Anger in Altkötzschenbroda ist sehr beliebt. Bild: Jan-Dirk Franke
So sieht’s im Komturhof aus.
So sieht’s im Komturhof aus. Bild: Ellen Liebner
Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent.
Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Sachsens. Doch auch in unserer Region gibt es überraschende, urige und romantische Anziehungspunkte für den Advent. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Entlang der Elsteraue Weihnachtsmeile.
Entlang der Elsteraue Weihnachtsmeile. Bild: Ellen Liebner
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk.
Nix mit besinnlicher Vorweihnachtszeit: Im „Wilden Hirsch“ in Zwickau trifft sich das Partyvolk. Bild: Ralph Köhler/propicture
Hans Lichtenberger (links) und Tom Schönfelder zeigen Besuchern der Handwerkerschau des Olbernhauer Weihnachtsmarktes das Schnitzen.
Hans Lichtenberger (links) und Tom Schönfelder zeigen Besuchern der Handwerkerschau des Olbernhauer Weihnachtsmarktes das Schnitzen. Bild: Kristian Hahn
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da.
Für 100-Meter-Weihnachtsmarkt gibt’s auf dem Kaßberg ganz schön viel zu entdecken: Kunstschmied Benjamin Scholz zum Beispiel war auch schon da. Bild: Toni Söll
Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Anger in Altkötzschenbroda ist sehr beliebt.
Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Anger in Altkötzschenbroda ist sehr beliebt. Bild: Jan-Dirk Franke
Sachsen
Hutzenstube, Weihnachts-Party, Winzerdorf: Diese Advents-Attraktionen dürfen Sie nicht verpassen!
Von Nicole Jähn, Elsa Middeke, Joseph Wenzel, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf ins Getümmel! Ob Weihnachtsmeile für Familien, urige Hutzenstube oder Weihnachtsparty für heiße Nächte: Hier sind unsere fünf Lieblinge.

Der Duft nach Tannenzweigen, Lagerfeuer und Punsch liegt in der Luft. Die Weihnachtsmeile in der Plauener Elsteraue gleicht jedes Jahr einer Welt wie aus dem Märchenbuch. Samstag und Sonntag ist es wieder soweit. Für Familien mit Kindern bietet dieser Adventsmarkt auf nur 200 Metern zwischen Komturhof und Malzhaus viele Winkel, die zum Entdecken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte gibt es in den Chemnitzer Stadtteilen
Abseits des großen Chemnitzer Weihnachtsmarktes in der Innenstadt gibt es auch viele kleinere Märkte – wie hier auf dem Brühl.
Die kleineren Weihnachtsmärkte in den Chemnitzer Stadtteilen haben ihren ganz eigenen Charme. Einer ist vegan, der andere verschreibt sich der Inklusion. Hier ist ein Überblick, damit man keinen verpasst.
Erik Anke
03.12.2025
4 min.
Nikolaustag und zweiter Advent: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und Umgebung
Stimmungsvoll: Der Plauener Weihnachtsmarkt ist der größte im Vogtland.
Die Weihnachtsmeile in der Elsteraue, das Weihnachtsmännertreffen in Auerbach und die Pyramiden-Weihnacht in Kürbitz gehören traditionell zu den Besuchermagneten in der Adventszeit.
Hannah Taubert
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
Mehr Artikel