Hutzenstube, Weihnachts-Party, Winzerdorf: Unsere fünf liebsten Plätzchen im Advent

Auf ins Getümmel! Ob Weihnachtsmeile für Familien, urige Hutzenstube oder Weihnachtsparty für heiße Nächte: Hier sind unsere fünf Lieblinge.

Der Duft nach Tannenzweigen, Lagerfeuer und Punsch liegt in der Luft. Die Weihnachtsmeile in der Plauener Elsteraue gleicht jedes Jahr einer Welt wie aus dem Märchenbuch. Samstag und Sonntag ist es wieder soweit. Für Familien mit Kindern bietet dieser Adventsmarkt auf nur 200 Metern zwischen Komturhof und Malzhaus viele Winkel, die zum Entdecken...