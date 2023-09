IAB: Beschäftigung in Sachsen entwickelt sich positiv

Dresden.

Die Beschäftigung in Sachsen hat sich 2022 positiv entwickelt. Das geht aus den Ergebnissen des Betriebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, auf die das Wirtschaftsministerium am Sonntag verwies. Demnach wurde in 28 Prozent der sächsischen Betriebe Beschäftigung aufgebaut. Das ist etwas mehr als der Anteil der Betriebe mit Personalabbau (19 Prozent) - der niedrigste Anteil seit 2018. Eine große Herausforderung sehen die Betriebe im Fachkräftemangel.