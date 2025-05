„Ich bin so eine richtige Angstdeutsche“: Warum Sachsens erfolgreichste Lifestyle-Influencerin Adrienne Koleszár manchmal immer noch nicht gut schläft

Auf Facebook hat die Dresdnerin Adrienne Koleszár fast eine Million Fans, auf Instagram fast 500.000: Für diese Karriere hat „Deutschlands schönste Polizisten“ ihren Job aufgegeben - und so viel verdient sie jetzt damit.

Dresden Leipzig. Adrienne Koleszár war einst als „Deutschlands schönste Polizistin“ bekannt geworden war. Dann eckte sie mit ihren Posts an, erlitt einen Bandscheibenvorfall - und quittierte 2020 ihren Dienst. Seither arbeitet die inzwischen 41-Jährige als Influencerin, lässt ihre Fans an den Aufs und Abs ihre Lebens teilhaben und sorgte zwischenzeitlich auch als Oberkommissarin Lena Koch in der RTL-Serie „Blaulicht Report“ für Furore. Mittlerweile hat Adrienne Koleszár auf Instagram schon fast 500.000 und auf Facebook fast eine Million Fans. Sie gehört damit zu Sachsens erfolgreichsten Sport- und Lifestyle-Influencern. Doch kann man davon gut leben?

Am Hungertuch nagen muss Adrienne Koleszár nicht. Wie sie in einem Interview mit dem Leipziger Sender Radio PSR jetzt einräumte, gibt es Monate, in denen sie deutlich mehr als 10.000 Euro verdient. Beruhigend ist das für sie aber offenbar nicht. Sie sei sehr bodenständig, erzählte sie dem Sender. „Und irgendwie bin ich auch so eine richtige Angstdeutsche. Ich bin so erzogen worden: Du musst sparen, du musst halt sparen.“ Zugleich wisse sie ja auch nie, wie lange ihre Karriere als Influencerin noch erfolgreich sein werde Tatsächlich habe es in ihrem Leben auch schon Momente gegeben, da habe sie Rücklagen gebraucht. „Viele Grüße ans Finanzamt“, erklärte sie in der Sendung mit einem Schmunzeln.

Adrienne Koleszár: Es gibt Tage, die sind nicht so geil

Die bittere Wahrheit ist aber auch: „Es gibt und gab Monate gibt, wo man tatsächlich nichts verdient“, sagte Adrienne Koleszár dem Sender. Deshalb wünsche sie sich manchmal, wieder Polizistin im Freistaat Sachsen zu sein. „Mich belastet das auch manchmal“, sagte sie. „Es gibt Tage, die sind nicht so geil, die sind nicht so witzig, die stressen, man vergleicht sich, man hat tatsächlich auch Existenzängste, das ist halt Realität, nur das glaubt dir halt leider niemand.“ (juerg)