Unheilig sind zurück auf der Bühne.
Unheilig sind zurück auf der Bühne. Bild: Jan Woitas/dpa
Beim ersten Konzert in Leipzig stürzte der Graf kopfüber von der Bühne.
Beim ersten Konzert in Leipzig stürzte der Graf kopfüber von der Bühne. Bild: Jan Woitas/dpa
Nach dem kurzen Schreckmoment spielten Unheilig weiter.
Nach dem kurzen Schreckmoment spielten Unheilig weiter. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
"Ich habe Euch vermisst" - Unheilig-Comeback mit Schreck
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fast zehn Jahren Pause sind die Düster-Musiker von Unheilig zurück auf der Bühne. Es wird ein Comeback mit Schreckmoment.

Leipzig.

Der Graf ist beim ersten Konzert der "Wieder zurück"-Tour von Unheilig in Leipzig kopfüber von der Bühne gestürzt. Im vollen Haus Auensee hatte die Band kaum eine Viertelstunde gespielt, als der Sänger das Gleichgewicht verlor und vornüber nach unten fiel. Danach war das Konzert fünf Minuten lang unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: "Alter Schwede, ey" vor den Fans zurückmeldete. "Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das."

Fast zehn Jahre ist es her, dass Unheilig ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt haben - doch jetzt ist die Aachener Band um den Grafen zurück. Es wird ein emotionaler Abend für die Musiker und das Publikum in Leipzig.

Emotionale Rückkehr auf die Bühne

"Ich hab Euch vermisst", ruft der Unheilig-Sänger und schlägt sich die Hände vors Gesicht. 2016 hatte die Band in Köln ein Abschiedskonzert gespielt. Doch Anfang dieses Jahres kündigte der Graf überraschend an, dass die Band ein neues Album produzieren werde. "Liebe Glaube Monster" soll am 13. März nächsten Jahres erscheinen.

Der Unheilig-Frontmann ist nur als "der Graf" bekannt, verrät weder seinen bürgerlichen Namen noch sein Alter. Was er die Fans aber hat wissen lassen, ist der Grund, warum er sich einst - eigentlich ziemlich endgültig - verabschiedet hatte. Er wollte sich mehr um seine Familie kümmern. Das habe er auch getan, sagte er nach der Ankündigung des Comebacks. Doch irgendwann sei der Wunsch zurückgekehrt, auf einer Bühne zu stehen.

Arena-Tour im Herbst 2026

Beim Konzert erzählt der Graf, wie wichtig ihm seine Mutter sei. Sie habe immer gekämpft wie ein Löwe, etwa als er als Junge große Probleme in Schule gehabt habe, weil er stotterte. Jetzt sei seine Mutter alt geworden, kämpfe aber immer noch. Er widmet ihr das Lied "Mein Löwe".

Die Fans von Unheilig feiern die Band an diesem Comeback-Abend. Von dem Sturz erholt sich der Graf schnell, auch wenn ihm gesagt worden sei, dass er später noch eine Klinik in Leipzig kennenlernen werde, wie er sagt. Man merkt ihm bei den folgenden Liedern nichts mehr an. Wer noch mehr von den Düster-Musikern sehen will, kann sich ab dem nächsten Herbst auf eine große Arena-Tour freuen. (dpa)

