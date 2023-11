"Ich wurde geschlagen, bespuckt und beleidigt": Dieser Ex-Leipziger Sänger will jetzt zum Eurovision Song Contest ESC

693 Bewerbungen gibt es für den deutschen Vorentscheid zum „Eurovision Song Contest 2024“ im schwedischen Malmö. Auch der Ex-Leipziger John Riot wirft seinen Hut in den Ring – und verarbeitet in seinem Song schreckliche Erlebnisse.

John Riot ist kein Newcomer. Schon 2016 trat er erstmals vor einem Millionenpublikum an, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Patrick Reining. In der sechsten Staffel der Vox-Show "The Voice of Germany" schaffte er es in die Blind Auditions. "Ich hatte damals gehörigen Respekt, da mitzumachen" erzählte er einmal in einem...