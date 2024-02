Identität eines toten Mannes in Naunhof geklärt

Naunhof. Knapp zwei Wochen nach dem Fund eines Leichnams in einem abgebrannten Gebäude in Naunhof im Landkreis Leipzig ist die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 35 Jahre alten Mann, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Ricardo Schulz, am Dienstag. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Der Obdachlose soll sich in der Vergangenheit häufiger in der Industriebrache aufgehalten haben. Das Gebäude war im Januar abgebrannt. Ob der 35-Jährige bei dem Feuer ums Leben kam oder es eine andere Todesursache gibt, sei noch unklar, sagte Schulz. Dazu liefen noch zusätzliche Untersuchungen in der Rechtsmedizin. (dpa)