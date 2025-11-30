Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Streifenwagen waren in Ostthüringen an der Verfolgung zweier ausgebrochener Pferde beteiligt. (Symbolbild)
Mehrere Streifenwagen waren in Ostthüringen an der Verfolgung zweier ausgebrochener Pferde beteiligt. (Symbolbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Sachsen
Im Galopp über die A4 – Polizei stoppt ausgebüxte Pferde
Die Szenerie weckt Assoziationen an manche Westernfilme: Mehrere Streifenwagen jagen in Ostthüringen über Straßen zwei Pferden hinterher, die aus einer Koppel ausgebrochen sind.

Ronneburg/Langenbernsdorf.

Zwei aus einer Koppel ausgebrochene und über Straßen und Autobahn laufende Pferde haben die Polizei in Ostthüringen auf Trab gehalten. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, bis die galoppierenden Rösser bei deren Ausflug am Samstag im sächsischen Langenbernsdorf an der Landesgrenze zu Thüringen gestoppt und eingefangen werden konnten, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten die Tiere zunächst in Ronneburg gesehen, später meldete sich ein Autofahrer von der A4 bei Ronneburg. Mit Hupen habe er sie zum Verlassen der Autobahn gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Die A4 sei kurzzeitig gesperrt worden.

Auf der Bundesstraße 175 setzten die Tiere schließlich ihren Ausflug fort, bis die Polizei sie in Sachsen stoppte und an ihre Besitzerin übergeben konnte. Weder die Pferde noch die Beamten wurden bei dem etwa zweieinhalbstündigen Einsatz verletzt. Die Tiere seien zwar verschwitzt, aber entspannt gewesen, hieß es weiter. An einem Streifenwagen sei ein Außenspiegel beschädigt worden. Warum die Pferde ihre Koppel im Raum Ronneburg verlassen hatten, ist laut Polizei nicht bekannt. (dpa)

