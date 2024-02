Imker rechnet mit Fortsetzung im Honig-Streit mit Böhmermann

Ein von TV-Satiriker Jan Böhmermann in dessen Sendung vorgeführter Imker aus Sachsen dreht den Spieß um und nutzt das als Werbung. Der Moderator klagt, verliert jedoch in erster Instanz.

Dresden.

Der von TV-Satiriker Jan Böhmermann verklagte sächsische Imker stellt sich nach seinem Erfolg in erster Instanz auf eine Fortsetzung des Rechtsstreits um einen von ihm kreierten Honig ein. "Der Ball ist jetzt bei Herrn Böhmermann", sagte der Bienenzüchter und Honigproduzent Rico Heinzig am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er erwartet, dass die Gegenseite in Berufung geht und das Oberlandesgericht Dresden den Fall dann begutachtet. "Wenn das so kommt, können wir uns abermals auf eine spannende Verhandlung vorbereiten."