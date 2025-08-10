Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Sachsen werden immer mehr Stromspeicher betrieben. (Archivbild)
In Sachsen werden immer mehr Stromspeicher betrieben. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
In Sachsen werden immer mehr Stromspeicher betrieben. (Archivbild)
In Sachsen werden immer mehr Stromspeicher betrieben. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Immer mehr Batteriespeicher in Sachsen in Betrieb
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stromspeicher gelten als wichtig für die Energiewende. In Sachsen nimmt die Zahl der Anlagen kontinuierlich zu.

Dresden.

In Sachsen werden immer mehr Stromspeicher angeschafft und betrieben. Wie das Wirtschaftsministerium auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur mitteilte, waren im vergangenen Jahr im Freistaat knapp 61.000 Batteriespeicher in Betrieb. Im Jahr 2020 waren es rund 7.700. 

Zu den Batteriespeichern zählen sowohl kleinere private Anlagen für Strom, der mit Solaranlagen auf Dächern oder an Hausfronten erzeugt wird. Aber auch größere gewerbliche Anlagen sind erfasst. Die Kapazität aller 60.891 Speicher liege bei 545,5 Megawatt.

Fördermöglichkeiten für Stromspeicher

Für Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften oder auch Verbände sowie Unternehmen gibt es in Sachsen verschiedene Fördermöglichkeiten für die Anschaffung von Stromspeichern. Gefördert werden etwa Speicher, die mit einer Photovoltaikanlage mit einer maximalen Leistung zwischen 30 bis 1.000 Kilowatt gekoppelt sind.

Keine Förderung gibt es dagegen für Batteriegroßspeicher, sogenannte Stand-Alone-Anlagen. "Dies ist aus unserer Sicht auch nicht notwendig, da für solche Projekte nach unserer Einschätzung auch ohne Förderung grundsätzlich ein Business Case vorhanden ist", teilte das Wirtschaftsministerium mit. In einem sogenannten Business Case wird ein wirtschaftlicher Nutzen beurteilt.

Mehrere Großprojekte in Planung

Mehrere große Anlagen sind demnach in Planung. Unter anderem soll laut Ministerium in Oberschöna am Umspannwerk Freiberg Nord ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 500 Megawatt in der ersten Ausbaustufe entstehen. Verantwortlich für das Projekt ist die Firma Copenhagen Infrastructure Partner. Im November soll zudem ein Speicher mit 15 Megawatt Leistung in Döbeln in Betrieb gehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
04.08.2025
3 min.
DieTop 5: Freiberg hat die größten Energie-Speicher Mittelsachsens
Stromspeicher sind gefragt: Bei JT Energy Systems in Hilbersdorf bei Freiberg werden Batterien aus Gabelstaplern recycelt. Einige davon werden für ortsfeste Anlagen verwendet.
Tausende Stromspeicher sind zwischen Rochlitz und Neuhausen registriert. Die Bundesnetzagentur erfasst Energieanlagen im Netz. Dazu gehören Batteriespeicher in einer erstaunlichen Bandbreite.
Steffen Jankowski
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
07.08.2025
2 min.
Sorgen in Sachsen nach Trumps Ankündigung von Chip-Zöllen
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie?
US-Präsident Donald Trump sprach schon lange von Zöllen auf Chip-Importe und nennt jetzt deren Höhe: 100 Prozent. Für Sachsens Halbleiterindustrie ist das keine gute Nachricht.
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
Mehr Artikel