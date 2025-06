Immer mehr Flüchtlinge in Sachsen finden einen Job

Der Anteil von Migranten auf dem sächsischen Arbeitsmarkt wächst. Das gilt auch für jene, die vor Krieg, Terror oder Hunger aus ihrer Heimat flüchteten.

Chemnitz.

In Sachsen finden immer mehr geflüchtete Menschen einen Job. Inzwischen gehen mehr als 26.000 von ihnen einer Arbeit nach - der Großteil in Voll- und Teilzeit. Im November 2024 waren in Sachsen 22.364 Flüchtlinge sozialversicherungspflichtig beschäftigt, gab die Bundesagentur für Arbeit in Sachsen bekannt. Das sind gut 30 Prozent mehr als 2023 und 126 Prozent mehr als 2020 zu Beginn der Erfassung.