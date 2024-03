Immer mehr Kleinwinzer in Sachsen geben auf

Dresden.

Die Zahl der Kleinwinzer in Sachsen geht immer weiter zurück. Wie das Landesumweltamt am Freitag in Dresden mitteilte, haben in den vergangenen knapp 20 Jahren mehr als 2000 von ihnen das Handtuch geworfen. Wurden im Jahr 2007 noch 3652 Kleinwinzer gezählt, waren es 2023 nur noch 1301. Ein Grund dafür sei die Überalterung der Winzer. Zudem machten erhöhte Produktionskosten den Anbau unrentabel.