Immer weniger Beschäftigte in Sachsens Handwerk

Im zulassungspflichtigen Handwerk in Sachsen arbeiten immer weniger Menschen. Im dritten Quartal dieses Jahres habe die Zahl um fast 5 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Jahres 2020 gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2022 habe der Rückgang 2,4 Prozent betragen. Alle Gewerbe seien betroffen, mit einen Minus von 5,3 Prozent am stärksten das Bauhauptgewerbe. Absolute Zahlen nannten die Statistiker nicht.