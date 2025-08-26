Immobilien-Report: Diese vier herrschaftlichen Villen gibt es in Sachsen jetzt für unter 200.000 Euro

Wer schon immer ein Schloss oder eine historische Villa kaufen wollte, hat derzeit in Deutschland die Qual der Wahl. Besonders günstig: Herrschaftliche Anwesen in Sachsen - und dort vor allem im Erzgebirge.

Chemnitz. Wer von einem Leben wie im Märchen träumt, kann diesen Traum jetzt günstig verwirklichen. Schon für weniger als 200.000 Euro sind derzeit in Deutschland historische Schlösser und Villen auf dem Markt. Das geht aus einer Analyse der Plattform Immoscout24 hervor.

Günstiger als viele kleine Stadtwohnungen

Demnach sind inzwischen sogar viele kleine Stadtwohnungen teurer als die bundesweit zehn günstigsten Schlösser und Herrenhäuser, die aktuell auf Immoscout angeboten werden. Dabei befinden sich neun dieser zehn Anwesen in Ostdeutschland. Allein in Sachsen stehen vier und in Sachsen-Anhalt drei dieser Schlösser und herrschaftlichen Villen aus den Top 10. Als einziges westdeutsches Günstig-Anwesen hat es das baden-württembergische Schloss Merchingen in dieses Rangliste geschafft.

Dabei bestätigt auch dieses Ranking einen generellen Trend: Während in Metropolen und Ballungsräumen die Immobilienpreise so durch die Decke gehen, dass sich Familien kaum noch Wohneigentum leisten können, locken ländliche Regionen mit viel Platz für kleines Geld . Für den schnellen Einzug eignen sich die Günstig-Schlösser und -Herrenhäuser aber in der Regel nicht. Meist ist der Sanierungs- oder Renovierungsaufwand immens.

Villa im Erzgebirge das günstigste Herrenhaus überhaupt

Diese Villa im Erzgebirge ist bundesweit das günstigste Herrenhaus, das aktuell auf Immoscout24 angeboten wird. Bild: Immoscout24 Diese Villa im Erzgebirge ist bundesweit das günstigste Herrenhaus, das aktuell auf Immoscout24 angeboten wird. Bild: Immoscout24

Das gilt auch für die denkmalgeschützte ehemalige Oschatz-Villa an der Alten Auerbacher Straße im erzgebirgischen Schönheide. Sie ist in privatem Besitz, steht seit langem leer, bietet auf drei Etagen 28 Zimmer auf 604 Quadratmeter Wohnfläche und befindet sich auf einem 4210 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem drei Einfamilienhäuser Platz hätten. Vor Jahren war in der Villa die Bibliothek der Gemeinde untergebracht. Aktuell wird das Anwesen (Baujahr 1900) für 215 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche oder 130.000 Euro angeboten. Damit ist es bundesweit das günstigste Herrenhaus überhaupt, das momentan bei Immoscout zum Verkauf steht. Allerdings ist dieses Anwesen laut Immobilienhändler auch stark renovierungsbedürftig.

Je mehr Platz, desto günstiger der Quadratmeter

Eine weitere zu beobachtende Grundregel: Je mehr Platz, desto günstiger der Quadratmeter. Schloss Tucheim an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat da die Nase vorn. Der Kaufpreis beträgt 175.000 Euro. Das Schloss bietet mit 183 Euro den niedrigsten Quadratmeterpreis bei 958 Quadratmetern Wohnfläche. Dazu gibt es noch eine Parkanlage - mit 18.822 Quadratmetern. Das ist das größte Grundstück in der Immoscout-Analyse.

Das teuerste Günstig-Anwesen befindet sich im Vogtland

Der höchsten Preis (1244 Euro) je Quadratmeter Wohnfläche wird hingegen in diesem Ranking für eine ehemalige Fabrikantenvilla der Familie Schumann in Neumark im Vogtlandkreis aufgerufen. Mit 160 Quadratmetern Wohnfläche ist sie auch das kleinste Anwesen in der Rangliste. Der Makler preist dieses Anwesen als „ein echtes Schmuckstück“ an. Das Mansardendach mit seinen kleinen Türmchen und die Klinkerfassade im Erdgeschoss mit den schönen Stuckelementen seien einfach wunderschön. Im Inneren gibt es zwei getrennte Wohnungen mit laut Inserat jeweils drei Zimmern. Das Grundstück ist demnach 1276 Quadratmeter groß.

Die Zahlen zeigen: Je größer der Sanierungsaufwand, desto günstiger der Quadratmeterpreis. Die drei größten Objekte (958 bis 604 Quadratmeter) kosten zwischen 183 und 215 Euro pro Quadratmeter, die drei kleinsten Villen (213 bis 160 Quadratmeter) zwischen 889 und 1244 Euro.

Dieses „Schnäppchen“ steht in Lunzenau

Für diese repräsentative Villa in Lunzenau werden 193.000 Euro verlangt. Bild: Immoscout24 Für diese repräsentative Villa in Lunzenau werden 193.000 Euro verlangt. Bild: Immoscout24

Ebenfalls in der Top 10 der Günstig-Villen: ein Anwesen im mittelsächsischen Lunzenau. Dieses soll 193.000 Euro kosten. Bei 213 Quadratmeter Wohnfläche entspricht das einem Kaufpreis von 906 Euro je Quadratmeter. Die repräsentative Villa stammt aus dem Jahr 1929 und ist als Zweifamilienhaus konzipiert. Sie liegt im Herzen von Lunzenau und gestattet aus dem Obergeschoss einen malerischen Blick über die Stadt ins Muldental. Ein erschlossenes etwa 1650 Quadratmeter großes Grundstück gehört dazu. „Das Objekt ist eine gute Basis zum wunschgerechten Sanieren“, heißt es in der Anzeige auf Immoscout24. Der Vorteil bei dieser Immobilie laut Makler: Für das Haus besteht kein Denkmalschutz, es steht kurzfristig zur Verfügung. Allerdings besteht demnach kein Bebauungsplan für das Grundstück.

Groß, größer, Erzgebirge

Eine denkmalgeschützte Doppelvilla aus dem Erzgebirge gehört mit 159.000 Euro Verkaufspreis zu den historischen „Schnäppchen“ auf Immoscout. So verfügt die um das Jahr 1914 erbaute ehemalige Patentpapierfabrik in Amtsberg südlich von Chemnitz über rund 470 Quadratmeter Wohnfläche. Geworben wird mit „unsanierter, jedoch solider Substanz“. Die massive Bauweise, das vorhandene Treppenhaus sowie die vollständige Unterkellerung sorgten für eine stabile Grundlage. „Eigene Eingänge gewährleisten Privatsphäre“ auf einem etwa 3470 Quadratmeter großen, ehemals parkähnlich angelegten Grundstück. „Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen großen Teil (circa 1500 Quadratmeter) des angrenzenden Flurstücks 141/1 zu erwerben.“ Mit dabei: vier alte Garagen, ein Werkstattgebäude und ein Lager.

Wem das alles trotzdem noch zu klein ist, kann auch das gesamte Anwesen kaufen: Auf dem Areal gibt es nämlich noch einer weitere Villa - natürlich mit dazugehörigen Garten- und Trafohaus sowie einem riesigen Grundstück. (juerg)