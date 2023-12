Immobilienmarkt in Sachsen rückläufig

Dresden.

Sachsens Immobilienmarkt hat sich vergangenes Jahr getrübt. 2022 wurden gut 47.500 Käufe getätigt mit einem Volumen von 11,53 Milliarden Euro, wie der Obere Gutachterausschuss am Donnerstag in seinem Jahresbericht zum Grundstücksmarkt informierte. Das seien Rückgänge von 13 beziehungsweise 10 Prozent. Im Jahr zuvor hatte es dagegen noch Zuwächse gegeben. Als Gründe für die Rückgänge wurde auf höhere Zinsen und Baukosten verwiesen sowie stark gestiegene Verbraucherpreise. Regional fällt die Preisentwicklung etwa bei Wohnimmobilien verschieden aus. Vor allem in Leipzig und Dresden gebe es eine hohe Nachfrage nach Wohnraum bei einem teils knappen Angebot.