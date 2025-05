In Gewölbe und Garten - Skulpturensommer Pirna zu Resonanz

Alljährlich bevölkern steinerne Figuren für einige Wochen die alte Festungsanlage auf dem Pirnaer Sonnenstein. Die Ausstellung vereint Kunst aus Deutschland und Tschechien - hoch über der Elbestadt.

Pirna. Der Pirnaer Skulpturensommer 2025 steht im Zeichen des Städtepartnerschaft-Jubiläums mit Děčin. Bei der 12. Ausgabe der Ausstellung mit dem Titel "Resonanz" sind nach Angaben der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH in der ehemaligen Festung Sonnenstein Werke von 27 Künstlern aus Deutschland und Tschechien versammelt. Das Wechselspiel von Figuren, Installationen und Interventionen soll zum Nachdenken anregen und "das Unbewusste zum Mitschwingen bringen".

Im Kontrast von "kolossaler Verteidigungsarchitektur und filigraner figürlicher Kunst" korrespondieren in Gewölben und Gärten Positionen bekannter Bildhauer wie Jan Hendrych oder Waldemar Grzimek mit denen junger Künstler. Im Zuge des Begleitprogramms können Jugendliche Mitte Juni in einem Workshop elbaufwärts in Děčín mit Meißel und Holzhammer selbst Figuren aus Sandstein schaffen, unter Anleitung einer Bildhauerin. Und zwischen dem 22. Juni und 7. September fertigen zwei Künstler live in 25 Minuten Porträts in Ton, die sie dann mit Hilfe einer selbstentworfenen "Maschine" in Gips übertragen. (dpa)