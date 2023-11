In Sachsen schlüpften wieder die meisten Gänseküken

Kamenz.

Mit flaumigen Nachwuchs hat es Sachsen dieses Jahr wieder an die Spitze geschafft: Knapp die Hälfte aller in Deutschland geschlüpften Gänseküken haben sich bislang in diesem Jahr in sächsischen Brütereien aus der Eierschale gekämpft. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit.