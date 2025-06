In Ungarn studiert, um in Sachsen zu helfen: Darum ist der neue Arzt von Mosel der erste seiner Art

Maximilian Braun heißt der Mediziner, der nun die Landarzt-Praxis in Mosel bei Zwickau übernommen hat. Warum das eine Rückkehr zu seinen Wurzeln ist – und wegweisend für Sachsen.

In der Kinderecke im Wartezimmer stehen Sachen bereit, mit denen Maximilian Braun als Kind selbst spielte: Schaukelpferde, Bücher, Bausteine. Das Haus an der Altenburger Straße in Mosel, in dem der Arzt seit wenigen Wochen als Allgemeinarzt Patienten empfängt, gehört schon lange der Familie. Ein Ärztehaus war es bereits, seit es vor gut 120...