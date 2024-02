Inflation in Sachsen schwächt sich im Januar ab

Kamenz.

Die Inflation hat sich im Januar in Sachsen abgeschwächt. Die Jahresteuerung lag im Januar voraussichtlich bei 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Damit setze sich der Trend einer sich abschwächenden Teuerung aus dem Jahr 2023 weiter fort. Im Vergleich zu Dezember stiegen die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,4 Prozent.