Inflation in Sachsen zieht im Dezember wieder an

Kamenz.

Die Inflationsrate hat in Sachsen im Dezember im Vergleich zum Vormonat wieder zugelegt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte, werde sie voraussichtlich bei 4,3 Prozent liegen. Im November war der Wert noch mit 3,9 Prozent angegeben worden. Die Statistiker machten vor allem saisonale Effekte für den Anstieg der Verbraucherpreise verantwortlich. Unter anderem seien Übernachtungen im Weihnachtsmonat deutlich teurer gewesen.