Inflation klingt im Februar in Sachsen weiter ab

Die Inflation hat sich im Februar in Sachsen abgeschwächt, die Jahresteuerung lag bei 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Januar stiegen die Preise um 0,3 Prozent.

Kamenz.

Die Inflation ist im Februar in Sachsen schwächer geworden. Die Jahresteuerung ging voraussichtlich auf 3,0 Prozent zurück und folgt damit einem Trend der vergangenen zwei Monate, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Im Januar hatte die Jahresteuerung demnach noch bei 3,5 Prozent und im Dezember bei 4,3 Prozent gelegen. Die Verbraucherpreise stiegen laut Statistik im Vergleich zum Januar voraussichtlich um 0,3 Prozent.