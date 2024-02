Ingolstadt schockt Dynamo im Topspiel der 3. Liga: 2:1-Sieg

Dynamo Dresden taumelt zum Jahresstart. Drei Niederlagen lassen den Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz schmelzen.

Dresden. Dynamo Dresden lässt im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga erneut Punkte liegen. Im Spitzenspiel am Sonntag unterlagen die Sachsen dem FC Ingolstadt mit 1:2 (1:2). Yannick Mause (6.) und Sebastian Groenning (45.) hatten die Hausherren in Führung gebracht. Vor 9052 Zuschauern im Audi-Sportpark kam die SGD durch Robin Meißner (82.) nur noch zum späten Anschlusstreffer.

Dresdens Trainer Markus Anfang veränderte seine Startelf auf drei Positionen. Tobias Kraulich, Stefan Kutschke und Tom Zimmerschied begannen für Lars Bünning, Dennis Borkowski und Robin Meißner (alle Bank). Den besseren Auftakt in die Partie erwischten aber die Hausherren. Mause köpfte den FCI mit seinem 15. Saisontreffer in Führung. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte markierte Groenning den Pausenstand. Nach mehreren Offensivwechseln Mitte des zweiten Durchgangs fand Dynamo dann besser in die Partie. Joker Meißner erzielte den späten Anschlusstreffer, der ebenfalls eingewechselte Ahmed Arslan (89.) jedoch verpasste den Ausgleich zweimal knapp. (dpa)