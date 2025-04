Innenministerium räumt Fehler bei Einsatz in Riesa ein

Der Polizeieinsatz zum AfD-Bundesparteitag im Januar in Riesa steht in der Kritik. Mehrere Dinge sorgen für Empörung.

Dresden.

Das sächsische Innenministerium hat im Zuge der Aufklärung des umstrittenen Polizeieinsatzes beim Bundesparteitag der AfD Anfang des Jahres in Riesa Fehler eingeräumt. Bei der Einsatzplanung seien bestimmte Szenarien wie die mögliche Besetzung eines Shuttle-Parkplatzes in Oschatz durch Gegendemonstranten "nicht ausreichend bedacht" worden, hieß es in der Antwort auf eine Anfrage der Linken aus dem Landtag. Zudem habe es aufgrund fehlender Ortskenntnis von Beamten aus anderen Bundesländern "vereinzelte Missverständnisse" gegeben.