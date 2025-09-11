Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Pflegekonzern Argentum gehören auch mehrere Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Zum Pflegekonzern Argentum gehören auch mehrere Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Zum Pflegekonzern Argentum gehören auch mehrere Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Zum Pflegekonzern Argentum gehören auch mehrere Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Sachsen
Insolventer Pflegekonzern: Zukunft einiger Heime offen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der insolvente Pflegekonzern Argentum hat auch mehrere Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Trotz Investor für Teile des Pflegekonzerns bleibt die Zukunft mehrerer Einrichtungen offen.

Magdeburg/Dresden.

Beim insolventen Pflegekonzerns Argentum ist die Zukunft einiger Pflegeeinrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt weiter ungewiss. Zwar sei im Rahmen eines intensiven Investorenprozesses ein Käufer gewonnen worden, teilte ein Sprecher der Pflegegruppe mit, die Übernahme gelte allerdings nur für einen Teil der Einrichtungen. 

Bundesweit betreibt Argentum mehr als 40 Senioren- und Pflegeeinrichtungen, davon vier in Sachsen-Anhalt und sieben in Sachsen. Der Konzern hatte die finanziellen Probleme im Frühjahr mit großen Herausforderungen in der Pflegebranche begründet, wie Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten, bürokratische Hürden und unzureichende Finanzierung.

Insgesamt arbeiten rund 2.800 Menschen nach Unternehmensangaben bei der Pflegegruppe. Etwa 3.100 pflege- und betreuungsbedürftige Personen werden in den Einrichtungen versorgt. 

Mindestens eine Einrichtung schließt demnächst

Von der Übernahme durch den Investor profitieren nach Angaben des Sprechers 22 Einrichtungen, die die Insolvenz in Eigenverwaltung führen. Da bei einigen der Einrichtungen die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren, seien für diese Regelinsolvenzverfahren beantragt worden. Diese liefen auch weiter. 

So teilte der Insolvenzverwalter des Pflegeheims Jenny Marx in Stendal mit, dass weiter nach Investoren gesucht werde. Der aktuelle Betrieb laufe weiter und könne die laufenden Kosten decken. Gleichzeitig hat der Landkreis Stendal die Liegenschaft und das Grundstück zum Verkauf angeboten. Der aktuelle Marktwert liegt laut Landkreis bei rund sechs Millionen Euro. 

Für das Seniorenheim in Heyrothsberge nördlich von Magdeburg ist dagegen Ende Oktober Schluss. Es werde geschlossen, teilte die Unternehmensgruppe mit. Etwa 60 Mitarbeitende und 63 Bewohner würden derzeit auf andere Einrichtungen verteilt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
3 min.
Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt rechtswidrig
Bundesgericht: Die Regelung zur Vorgriffsstunde für Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt ist unwirksam (Symbolbild).
An Sachsen-Anhalts Schulen müssen Lehrkräfte seit zwei Jahren eine Stunde pro Woche mehr arbeiten. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun über die Rechtmäßigkeit der Verordnung entschieden.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:20 Uhr
1 min.
Chemnitz: Kind und Mann schlagen auf Autos ein und klauen Getränkekiste
Auf Autos eingeschlagen und geklaut. Zwölfjähriger wird von der Polizei gestellt.
Ein 12- und ein 22-Jähriger wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Mitten in der Nacht traten und schlugen sie auf Fahrzeuge ein.
Denise Märkisch
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15.09.2025
2 min.
Mitteldeutsche Länder reden über Lehrermangel
Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will sich mit seinen Amtskollegen aus den Nachbarländern Sachsen und Sachsen-Anhalt über gemeinsame Herausforderungen austauschen. (Archivbild)
Demografie, Lehrermangel, Unterrichtsausfall: Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kämpfen mit ähnlichen Problemen. Nun wollen sich die drei Länder regelmäßig absprechen und austauschen.
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
Mehr Artikel