Instrumentalwettbewerb feiert Jubiläum - 21 Länder vertreten

Mit Geigen und Bratschen feiert der Instrumentalwettbewerb Markneukirchen seinen 60. Geburtstag. Die meisten Teilnehmer reisen aus China an.

Markneukirchen. Beim Internationalen Instrumentalwettbewerb in Markneukirchen präsentieren sich ab Freitag 64 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Insgesamt sind 21 Länder und vier Kontinente vertreten, teilten die Organisatoren mit. Die meisten Teilnehmer reisten aus China an, dahinter rangieren Deutschland und Frankreich. Der renommierte Wettbewerb feiert seinen 60. Geburtstag und wird in den Fächern Violine und Viola ausgetragen.

Mit der Violine kehrt der Instrumentalwettbewerb an seine Wurzeln zurück. 26 Musikerinnen und Musiker wollen auf der Geige und 38 auf der Bratsche ihr Können zeigen. Sie sind 16 bis 29 Jahre alt. Die Geiger beginnen am Vormittag in der Musikhalle Markneukirchen, die Bratscher im Alten Schloss Erlbach. Zu den Vorspielen sind Besucher willkommen - der Eintritt ist frei.

Die ersten drei Preise sind mit Preisgeldern von 7.000 Euro, 5.000 Euro und 3.500 Euro versehen. Als Publikumspreis ist ein Violin- oder Violabogen eines vogtländischen Bogenmachermeisters im Wert von bis zu 2.500 Euro ausgeschrieben.

Das Vogtland ist eine international bekannte Adresse der Musikinstrumentenherstellung. Die ersten Preisträger erhalten ein Konzertengagement bei der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster. (dpa)