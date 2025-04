Intendant Morgenroth verlässt Gerhart-Hauptmann-Theater

Morgenroth zieht es aus der Lausitz zurück in die Heimat - also nach Bayern. Nach ihm soll es in Görlitz und Zittau zunächst eine Interimslösung geben.

Görlitz/Würzburg.

Der Intendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, Daniel Morgenroth, verlässt diese Bühne nach der Spielzeit 2025/26. Er wechselt nach Würzburg, wie das Theater mitteilte. "Ich verlasse Görlitz und Zittau mit einem weinenden Auge, blicke aber mit einem lachenden Auge auf meine neue Aufgabe", sagte Morgenroth demnach.

Der Intendant stammt aus Bayern: 1984 wurde er in Coburg geboren. "Würzburg ist eine großartige Stadt und Franken meine Heimat", sagte er. Die Entscheidung für das Mainfranken Theater sei eine rein persönliche. Vor vier Jahren hatte Morgenroth die Intendanz an dem Theater in der Lausitz übernommen.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Kristin Miedek, bedauerte seinen Abschied. "Er hat hier sehr viel bewegt", sagte sie laut Mitteilung. "Mit viel Kreativität und Mut hat er das künstlerische Programm angepasst und so das Publikum in den zurückliegenden vier Jahren begeistern können."

Über die Neubesetzung der Intendanz und eine Interimsleitung für die Spielzeit 2026/27 entscheiden nun die Gesellschafter und der Aufsichtsrat des Theaters. (dpa)