Mit dem Zustrom von Flüchtlingen wurden in Dresden und Chemnitz internationale Arztpraxen eingerichtet. Wie geht es mit diesem speziellen Angebot weiter?

Dresden/Chemnitz.

Die auf Migranten spezialisierte internationale Arztpraxis in Dresden schließt bis Jahresende. Grund seien steigende Kosten sowie sinkender Bedarf, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV) mit. Der Behandlungsbedarf könne durch die vorhandenen Arztpraxen in der Stadt gedeckt werden. Anders in Chemnitz: Die dortige internationale Praxis soll in Eigenregie der KV fortgeführt werden.