Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Behandlung eines abgebrochenen Stoßzahnes kam ein internationales Expertenteam nach Leipzig.
Für die Behandlung eines abgebrochenen Stoßzahnes kam ein internationales Expertenteam nach Leipzig. Bild: Zoo Leipzig/dpa
Für die Behandlung eines abgebrochenen Stoßzahnes kam ein internationales Expertenteam nach Leipzig.
Für die Behandlung eines abgebrochenen Stoßzahnes kam ein internationales Expertenteam nach Leipzig. Bild: Zoo Leipzig/dpa
Sachsen
Internationales Ärzteteam behandelt Elefant im Leipziger Zoo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim jungen Elefantenbullen Akito bricht ein Stoßzahn ab. Internationale Spezialisten reisen an, um den komplizierten Eingriff durchzuführen. Mit Erfolg?

Leipzig.

Wegen eines abgebrochenen Stoßzahnes ist der junge Elefantenbulle Akito im Leipziger Zoo von einem internationalen Expertenteam behandelt worden. "Der Eingriff ist gut verlaufen und ich bin optimistisch, dass wir den Stoßzahn damit erhalten können", erklärte Veterinärmediziner Gerhard Steenkamp aus Südafrika in einer Mitteilung des Zoos. Der Professor gilt als "Stoßzahn-Zahnarzt" und behandelte den drei Jahre alten Elefanten zusammen mit Aleksandr Semjonov aus Estland. 

Der Eingriff dauerte den Angaben zufolge rund anderthalb Stunden, dafür wurde der Elefant unter Narkose gesetzt. Der etwa zehn bis 15 Zentimeter große Stoßzahn habe bis in die innere Zahnkapsel mit Blutgefäßen und Nerven behandelt und anschließend verschlossen werden müssen, hieß es. Damit sollen Entzündungen und Infektionen verhindert werden. Die Lücken an der Bruchstelle wurden laut Zoo geglättet, die Verletzung mit einer Art Zahnfüllung aus verschiedenen Materialien verschlossen. Bereits im Verlauf des Sonntags habe Akito wieder zu seiner Herde zurückkehren können, hieß es. 

Stoßzähne wachsen ein Leben lang

"Mit der Beteiligung der Experten, die weltweit mehr als 80 vergleichbare Eingriffe durchgeführt haben, haben wir zum Wohl des Tieres und seiner Entwicklung die entsprechenden Möglichkeiten der Zahnmedizin beim Elefanten ausgeschöpft", sagte Zootierärztin Anja Lange-Garbotz.

Tierpfleger dokumentieren nun, wie sich der Stoßzahn weiter entwickelt. Stoßzähne wachsen ein Leben lang. Wenn die Behandlung Erfolg zeigt, habe Akito die Möglichkeit, sich mit beiden Stoßzähnen in der Interaktion mit seinen Artgenossen altersgemäß zu entwickeln, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
26.10.2025
2 min.
Großübung im Leipziger City Tunnel
Im Leipziger City Tunnel proben Einsatzkräfte den Ernstfall.
Was passiert, wenn im Tunnel Hektik ausbricht? Leipzig probt in der Nacht den Ernstfall mit Verletzten, Feuer und Einsatzwagen.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
17.10.2025
1 min.
Im Zoo Leipzig wächst ein kleiner Koala heran
Zuletzt hatte es 2020 Nachwuchs bei den Koalas gegeben.
Seit Wochen haben die Tierpfleger im Zoo Leipzig den größer werdenden Beutel eines Koala-Weibchens beobachtet. Jetzt gibt es Gewissheit über den Nachwuchs.
Mehr Artikel