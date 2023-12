Inventarisierung von Kunstgut in Kirchen der Altmark geplant

Magdeburg.

In der Altmark soll in den kommenden zwei Jahren Kunstgut in 100 Kirchengebäuden systematisch erfasst werden. Dafür stellt das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 85.000 Euro zur Verfügung, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Dienstag mitteilte. Demnach werden 41 Kirchen im Kirchenkreis Stendal und 59 Kirchen in Salzwedel inventarisiert.