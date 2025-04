Jackendiebstahl in Skigebiet: Chemnitzer im Zwiebel-Look unter Verdacht

Ein Paar hatte insgesamt zehn Jacken übergezogen. Die Kleidung soll in Après-Ski-Lokalen in Ischgl gestohlen worden sein. Die beiden Sachsen stehen aber nicht nur deswegen unter Verdacht.

Ischgl.

Ein Paar aus Chemnitz steht in einem vielschichtigen Fall von Diebstahl im bekannten Tiroler Skiort Ischgl unter Tatverdacht. Wie die österreichische Polizei mitteilte, trugen der 35-Jährige und die 37-Jährige je sechs und vier Jacken übereinander. Die Ermittler gehen davon aus, dass dem Paar jedoch nur zwei der Kleidungsstücke selbst gehörten.

Die übrigen Jacken habe das Paar vermutlich anderen Gästen in Après-Ski-Lokalen entwendet, hieß es. Die Polizei hatte am Montagabend zunächst wegen zwei gestohlener Snowboards in Ischgl ermittelt. Dabei stießen die Beamten auf die Chemnitzer. Sie hatten nicht nur verdächtig viel an, sondern trugen auch die gesuchten Bretter bei sich. (dpa)