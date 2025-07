Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen nimmt Konturen an

Im Dezember wird unter dem Titel "Tacheles" das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen eröffnet. Viele Veranstaltungen stehen fest. Ab sofort können Förderanträge für weitere Beiträge gestellt werden.

Dresden.

Das Jahr der jüdischen Kultur 2026 in Sachsen nimmt Konturen an. Am 14. Dezember soll es mit Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka unter dem Titel "Tacheles" in Chemnitz eröffnet werden. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", erklärte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). "Die jüdische Kultur in Sachsen war und ist unglaublich facettenreich. Sie gehört zur Geschichte und zum heutigen Selbstverständnis unseres Freistaates." Man freue sich darauf, diese Vielfalt in ganz Sachsen erlebbar und sichtbar zu machen.