Jazztage erwarten Zuschauerrekord: 80 Konzerte im Programm

Dresden.

Die Jazztage Dresden wollen ihr Publikum ab diesem Freitag mit 80 Konzerten verwöhnen. Mehr als 500 Gäste aus 30 Ländern sind bei der 23. Ausgabe des Festivals dabei, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Dresden mit. Aufgrund der Zahlen aus dem Vorverkauf rechnet das Festival bis zum Finale am 26. November mit einem Besucherrekord. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 40.000 Fans zu den Konzerten. Auch diesmal reisen renommierte Musikerinnen und Musiker an, darunter Candy Dulfer, Ute Lemper, Stanley Clarke, Rebekka Bakken und Maria Joao. Als Artist in Residence ist der australische Multiinstrumentalist James Morrison Ehrengast. (dpa)