Jeder zweite Haushalt mit Sorge wegen Lebensmittelpreisen

Leipzig.

Teuerungen bei Lebensmittelpreisen haben in vielen Haushalten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einer Studie zufolge das Einkaufen verändert. Das ergab die diesjährige Mitteldeutsche Markenstudie, die am Donnerstag in Leipzig vorgestellt wurde. Mit 46 Prozent gab demnach fast die Hälfte der Befragten in den drei Bundesländern an, sich Lebensmittel, die sie früher gekauft haben, aufgrund hoher Preise nicht mehr leisten zu können. Zudem befürchte knapp jeder zweite Haushalt (47 Prozent) seinen Lebensmittelbedarf in Zukunft nicht mehr wie gewohnt decken zu können. Dabei gab der Studie zufolge ein Haushalt mit im Mittel 109 Euro pro Woche rund zwölf Euro mehr aus als noch im Jahr 2022.