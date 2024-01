Jenoptik: Anlagen für Dresdner Werk kommen aus Jena

Jena/Dresden. Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik kauft Anlagen für sein neues Werk in Dresden bei einem Hersteller aus Jena. Die Vistec Electron Beam GmbH (Jena) werde eine Elektronenstrahl-Lithografie-Anlage liefern, mit der mikrooptische Komponenten für Kunden aus der Halbleiterindustrie und der optischen Kommunikation hergestellt werden sollen, teilte die Jenoptik AG am Mittwoch am Unternehmenssitz in Jena mit. Investiert werde ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag in Anlagen der derzeit entstehenden Dresdner Fabrik.

Geliefert werde die Anlage Anfang kommenden Jahres. Jenoptik hat nach eigenen Angaben seit 2007 eine Produktionsstätte in Dresden. Mit der neuen Fabrik werde die über mehrere kleine Außenstandorte verteilte Fertigung gebündelt und die Kapazitäten erweitert. Beschäftigt würden künftig in Dresden rund 120 Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigt Jenoptik nach eigenen Angaben rund 4400 Menschen. Dresden ist ein Zentrum der Chipindustrie in Deutschland. (dpa)