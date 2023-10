Jens Maier zurück auf die Richterbank? - BGH prüft

Karlsruhe.

Der rechtsextreme AfD-Politiker Jens Maier will wieder als Richter arbeiten - ob er zurück in den Dienst darf, prüft seit Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der frühere Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts. Dieses hatte die Versetzung des 61-Jährigen in den vorzeitigen Ruhestand im vergangenen Dezember für zulässig erachtet und dies mit rassistischen und abwertenden Äußerungen unter anderem auch in sozialen Medien begründet. Die BGH-Richter müssen nun klären, ob Maier als Richter noch tragbar ist. Ein Urteil sollte noch am Donnerstag um 15.00 Uhr fallen.