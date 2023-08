"Jetzt haben wir den Salat": Ministerpräsident Kretschmer bezeichnet Energiewende als gescheitert

Sachsens Ministerpräsident fordert eine Kehrtwende in der Energiepolitik und eine Rückkehr zur ökonomischen Vernunft. Sonst komme Deutschlands Wirtschaft nicht wieder in Schwung, sagte er am Freitag im ZDF-Morgenmagazin Moma.

"Die Energiepolitik ist die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft", so Michael Kretschmer. "Energie darf nicht knapp und teuer sein." Diese Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort sei vor ein oder zwei Jahren aber einfach beiseite geschoben worden. "Jetzt haben wir den Salat.", erklärte der CDU-Politiker mit Blick auf... "Die Energiepolitik ist die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft", so Michael Kretschmer. "Energie darf nicht knapp und teuer sein." Diese Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort sei vor ein oder zwei Jahren aber einfach beiseite geschoben worden. "Jetzt haben wir den Salat.", erklärte der CDU-Politiker mit Blick auf...