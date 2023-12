Jubiläum des Klassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Leipzig.

Der MDR feiert das 50. Jubiläum von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und blickt in einer Dokumentation erstmals hinter die Kulissen des Märchenklassikers. Am 17. Dezember werde um 15.50 Uhr zunächst der Film im MDR Fernsehen gezeigt, teilte der Sender am Dienstag mit.