Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild).
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild). Bild: picture alliance / dpa
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild).
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild). Bild: picture alliance / dpa
Sachsen
Jubiläum für internationales Pantomime-Festival in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschichten erzählen ohne Worte, das ist die hohe Kunst der Pantomime. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt einen verblüffenden Reichtum an Spielarten.

Dresden.

Von Pantomime geht eine besondere Faszination aus –weder Groß noch Klein können sich ihr entziehen. Babys kommen im Grunde schon als kleine Pantomime-Künstler zur Welt. Solange sie nicht sprechen können, sind Eltern oft auf die Mimik der Kleinen angewiesen, um deren Wohlbefinden zu deuten. In ihrer künstlerischen Ausprägung ist die Pantomime eine universelle Kunst: Die wortlosen Sketche eines Mr. Bean versteht man weltweit.

Pantomime soll kein Ratespiel sein

"Die Pantomime ist keine Scharade. Wenn das Publikum sie nicht versteht, liegt der Fehler nicht beim Publikum, sondern beim Mimen. Das Publikum soll nicht nachher, sondern gleichzeitig verstehen, ich möchte fast sagen vorher", hat der französische Schauspieler Jean Soubeyran (1921-2000) einmal gesagt. Der Mime erfülle die Erwartungen des Publikums. 

Michael Meinel und Ralf Herzog gehören zu den Protagonisten der Pantomimen-Szene in Dresden (Archivbild).
Michael Meinel und Ralf Herzog gehören zu den Protagonisten der Pantomimen-Szene in Dresden (Archivbild). Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB
Michael Meinel und Ralf Herzog gehören zu den Protagonisten der Pantomimen-Szene in Dresden (Archivbild).
Michael Meinel und Ralf Herzog gehören zu den Protagonisten der Pantomimen-Szene in Dresden (Archivbild). Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Auch das Internationale Pantomime Theater-Festival Dresden macht diese Erfahrung seit Jahrzehnten. 1982 wurde es – noch unter anderem Namen – von Ralf Herzog und Rainer Petrovski ins Leben gerufen. Ziel war es, die Vielfalt der Kunstgattung zu zeigen und Künstler aus dem In- und Ausland zu vernetzen. Ralf Herzog ist so etwas wie der oberste Pantomime Dresdens. 

Festival feiert in Dresden 40. Geburtstag

Zur 40. Ausgabe präsentieren rund 20 Künstlerinnen und Künstler aus sechs Ländern eine breite Palette – von Clownerie über Maskenspiel bis zu modernem Tanztheater, wie das Mimenstudio Dresden als Veranstalter mitteilte. Noch vor der Eröffnungsgala am Mittwoch (12. November) findet ein Workshop für Profis und Amateure statt. Bis zum 16. November folgen fünf Abendveranstaltungen und ein Kinderprogramm im Theaterhaus Rudi.

"Die Workshops und der fachliche Austausch sind uns immer noch wichtig und für viele Künstler ein Anreiz, nach Dresden zu kommen", sagt Vereinsvorsitzender Michael Meinel. Als Gastgeber nehme man aus den Begegnungen mit den Künstlern neue Impulse mit. Besucher wiederum bekämen Einblicke, wie allein mit Körpersprache und Bewegung bildstarke Geschichten erzählen könne. 

Wöchentlicher Trainingskurs für interessierte Amateure

Das Festival wird ehrenamtlich vom Mimenstudio Dresden e.V. organisiert, das die über 45-jährige Tradition der Pantomime in der Stadt pflegt. Seit fünf Jahren leitet Meinel, ein ehemaliger Schüler Herzogs, den Verein. Inzwischen hat ein weiterer Schüler von Herzog einen Staffelstab übernommen: Der Pantomime Tim Schreiber leitet seit Kurzem den Trainingskurs für interessierte Amateure jeden Dienstagabend im Projekttheater. 

Hier werden seit Jahrzehnten Techniken der klassischen Pantomime und des modernen Bewegungstheaters vermittelt. "Vor über 20 Jahren bin ich in der Schule von Ralf Herzog losgelaufen und kehre nun mit vielen Erfahrungen zurück", berichtet Schreiber. Gemeinsam mit Meinel will er die Pantomimeschule weiterführen – und zugleich mit eigener Handschrift weiterentwickeln. Neue Interessierte seien jederzeit willkommen.

Festival gibt Einblick in internationale Trends

Das Festival gibt auch einen Einblick in internationale Trends. "Ob zum Lachen, zum Nachdenken oder als inspirierende Reise in die Phantasie – hier kommen ganz unterschiedliche Facetten auf die Bühne, und das auf sehr hohem künstlerischem Niveau", freut sich Meinel auf die Gäste. "Sprachbarrieren gibt es nicht, auch das macht das Genre Pantomime so spannend. Ob lustiger oder tragischer Held, Pantomime wird weltweit verstanden."

Begleitend zur Festivalwoche ist im Foyer des Theaterhauses eine Ausstellung zur Geschichte der Pantomime zu sehen. Die Eröffnungsgala am Mittwoch zeigt Ausschnitte aller Shows. Am Donnerstag tritt die Theatergruppe Davai aus Tel Aviv mit dem Stück "Under Construction" auf –– eine skurrile physische Komödie, in der Pantomime mit Clownerie, Musik und Zirkus verschmilzt.

Am Freitag folgt "Light in the Darkness" des tschechischen Ensembles Tantehorse. Das Duo Miřenka Čechová und Radim Vizváry ließ sich dabei nach eigenen Angaben von Meistern wie Dante Alighieri, den Komponist Johann Sebastian Bach sowie der Surrealist Salvador Dalí inspirieren – und verbindet zeitgenössische Pantomime mit expressivem Tanz.

Weitere Gäste sind Sara Mangano und Pierre-Yves Massip, beide Schüler des legendären Pantomimen Marcel Marceau, sowie Carlos Aller (Spanien) und Cecilia Bartolino (Italien), die Pantomime mit Tanztheater verbinden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
13 Produktionen für Tanzplattform Deutschland ausgewählt
Das Festspielhaus Hellerau ist ein Schauplatz der Tanzplattform Deutschland 2026. (Archivbild)
Die Tanzplattform Deutschland präsentiert alle zwei Jahre aktuelle Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz. 2026 ist Dresden Bühne für die Leistungsschau.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
2 min.
Komödiant macht Kunst: Otto Waalkes zeigt Bilder in Dresden
Auch in seiner Kunst kann Otto Waalkes nicht auf Humor verzichten: Im Dresdner Taschenbergpalais zeigt der Ostfriese ab Mitte November seine Bilder. (Archivbild)
Otto Waalkes zeigt ab Mitte November rund 150 seiner Gemälde in Dresden. Besucher erwartet eine Mischung aus Humor, Kunst und den berühmten Ottifanten.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
Mehr Artikel