Jürgen Reitzler wird Operndirektor am Theater Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - .

Zum Beginn der neuen Spielzeit wird Jürgen Reitzler neuer Operndirektor in Chemnitz. Er sei in den vergangenen Jahren am Staatsschauspiel Dresden, dem Berliner Ensemble sowie den Staatsopern in Hannover und Hamburg tätig gewesen und übernehme nun in Chemnitz die Leitung des Musiktheaters, teilte das Theater am Freitag mit. Zuletzt war die Opernsparte von Patrick Wurzel als Betriebsdirektor und Generalintendant Christoph Dittrich geführt worden.