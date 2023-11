Jugendliche in Sachsen bleiben psychisch stark belastet

Dresden.

Psychische Erkrankungen von sächsischen Kindern und Jugendlichen bleiben nach Auswertungen der Krankenkasse DAK auf einem hohen Niveau. Zwar seien die Fallzahlen bei Neuerkrankungen nach den Corona-Jahren leicht zurückgegangen, die Behandlungszahlen liegen aber höher als vor der Pandemie, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zu 2019 gab es bei jugendlichen Mädchen im Vorjahr ein Plus von zehn Prozent, bei den Jungen waren es sieben Prozent mehr. Basis der Analyse waren Daten von rund 20.200 Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren, die bei der DAK in Sachsen versichert sind.