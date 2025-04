Jugendliche mit Waffe - Einsatz in Dresdner Einkaufszentrum

Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Trotz eines großen Aufgebots blieb die Suche nach den Jugendlichen mit einer Waffe erfolglos.

Dresden.

Nach zwei Jugendlichen mit einer Waffe hat die Polizei bei einem Großeinsatz in einem Dresdner Einkaufszentrum gesucht. Sie sollen laut Zeugenaussagen am Freitagnachmittag mit einer Softairwaffe auf der Prager Straße hantiert haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend begaben sie sich demnach in das dortige Einkaufszentrum.