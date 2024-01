Jugendliche randalieren in Liegau-Augustusbad

Liegau-Augustusbad.

Jugendliche haben am Samstagabend in Liegau-Augustusbad (Landkreis Bautzen) randaliert und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatten Anwohner die Beamten alarmiert, als die Gruppe durch die Straßen zog und diverse Sachen beschädigte. Zunächst traten sie einen großen Briefkasten am Ortsamt der Gemeinde ein, danach zerstörten sie an einer Bushaltestelle eine Fahrplantafel.