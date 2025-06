Jugendlicher schießt am Bahnhof auf Zug

In Sachsen steigen Jugendliche aus dem Zug. Einer feuert mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf eine Scheibe, hinter der Fahrgäste sitzen.

Schwarzenberg.

Ein Jugendlicher hat mit einem pistolenähnlichen Gegenstand am Bahnhof im sächsischen Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) auf einen Zug geschossen. Bei dem Vorfall am Sonntag sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In der Seitenscheibe sei ein Einschuss sichtbar. Das Fenster sei jedoch nicht durchdrungen worden. Hinter der Scheibe hatten den Angaben zufolge Fahrgäste gesessen.