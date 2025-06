Jugendlicher verletzt sich bei Sprung von Klippe ins Wasser

In einem Steinbruch bei Bautzen springt ein Jugendlicher aus großer Höhe ins Wasser. Das hat Folgen.

Demitz-Thumitz.

Ein Jugendlicher ist in einem Steinbruch in der Nähe von Bautzen von einer zehn Meter hohen Klippe ins Wasser gesprungen und hat sich beim Aufprall verletzt. Der 17-Jährige wurde nach dem Badeunfall am Sonntagabend in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.